學者：中國「大面積社會潰敗」 源自專制政治

（中央社台北13日電）旅美中國學者吳國光近日發表文章指出，從徐州鐵鍊女案、唐山燒烤店打人案，到最近的邯鄲初中生殺人等案來看，中國正在出現「大面積（大範圍）社會潰敗」，而深層根源則與政治制度相關，也就是毀掉人們天良人性的專制政治。

吳國光現任史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員，他11日在美國之音（VOA）中文網發表題為「中國大面積社會潰敗的政治根源」的文章中，作上述表示。

吳國光指出，日前在重慶長江大橋跳江身亡的21歲網紅「胖貓」，因與女友交往過程中耗費人民幣50萬元（新台幣幣約224萬元）的錢財，卻遭女友冷暴力而尋短；而3名邯鄲初中生只因為從被害同學處強行轉（匯）走191元，就把對方殘忍殺害；加上徐州鐵鍊女案及唐山燒烤店打人案，這些加害者的凶狠殘忍令人髮指，而這樣的情節屢屢出現，應可謂深度或嚴重的社會潰敗。

他表示，所謂「社會潰敗」，就是社會的文明規範越來越不起作用，人們在言行中「相互加害」的因素和效果持續增加，而這種「互害」現象，表現在人們日常生活的人際關係之中。為了爭奪權力而互害，是人們熟知的事情，而在中共黨內及政治制度下，更是變本加厲。

吳國光直指，這種「互害」，除了政治上的黑暗、陰險、無法無天外，在經濟活動中出現零和遊戲，你爭我奪，乃至為此爾虞我詐，這些對中國人來說似乎也不讓人意外。但上述的案件，都不涉及對於公共權力的爭奪，當事者之間也沒有巨大的利益衝突，卻出現了令被害人付出慘重甚至生命代價的惡性事件，稱之為「社會潰敗」，不能說用詞誇張。

他說，中國這種社會潰敗，特別是「互害社會」的形成，比權力爭奪或利益撕鬥危害更大、更直接、更無所不在。原因是一般人的生活不一定會涉及權力爭奪，而對利益撕鬥也會抱持高度警戒，但「互害社會」中規則的潰敗、道德的淪喪、信任的蒸發，能時時刻刻傷害每一個人，且傷害得很重。

吳國光認為，「社會潰敗」深層根源一定和政治制度相關。在中國這樣一個不僅政治專制而且政治極權的國家，政治凌駕於一切之上，其實也正是一切社會現象的根源，「好制度使人們形成天使的心腸，展現天使的笑容，壞制度使人們積蓄魔鬼的兇惡，發揮魔鬼的猙獰」。

他指出，在一個權力至上、任性、暴虐的社會，在大學生們以「考公務員」為最好前途的國家，官員們充斥著貪婪、霸道、敗德、腐化，這個社會怎能不充滿戾氣？怎能不對年輕人產生強烈的示範作用？

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吳國光提到，上述案件中的加害人，可能會自稱「不懂法」，但其實他們懂得「這個制度下沒有法治」，因此可以無視和踐踏法律，也只有無視和踐踏法律，才能展現自己的特權、能力和威風。人性中的惡魔就是這樣釋放出來的：壞事做絕者有權有勢，榮華富貴；整個制度就是要你做壞事，越壞越保你有出息。

他認為，在這樣的政治體制下，怎麼可能形成人與人之間充滿「善意、誠信、溫情與互助」的社會？專制政治不僅剝奪人民的基本權利，它還在毀掉人們的天良人性。（編輯：邱國強/周慧盈）1130513