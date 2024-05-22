台人連上銘任湖南政協委員 遭註銷戶籍

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（中央社記者吳柏緯台北22日電）陸委會今天宣布，一名連姓民眾疑似擔任中國大陸湖南省政協委員，還因為違反選罷法遭通緝，且在中國大陸設有戶籍，因此主管機關依法註銷他的台灣戶籍。

陸媒中國新聞網1月25日報導，台人連上銘目前擔任湖南省政協委員、岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。

大陸委員會22日下午發布新聞稿表示，國人連○銘疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，相關情形正由主管機關查處中；此外，該民眾因涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入台灣選舉而遭檢方通緝。

陸委會指出，經查證，連○銘在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第9條之1規定，因此主管機關已註銷他的台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

綜合陸媒報導，連上銘1999年赴湖南岳陽發展，娶當地女子為妻。2007年，在湖南省台聯支持下，連上銘成立岳陽市湘岳台胞創業服務中心。該中心每年配合湖南省台聯，策劃和組織台胞青年千人夏令營、湘台青年論壇等系列活動。

2021年，由連上銘策劃，湘岳台胞創業服務中心牽頭，台商和愛國企業合資打造了「台灣文旅創意創業示範園」項目，建立台青、台商、兩岸婚姻家庭等廣大台胞的聚集區。

報導稱：「當選湖南省政協委員後，連上銘更加致力於做好湘台融合發展『潤滑劑』，積極建言獻策。」

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陸委會提醒，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，也不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政等職務或為成員。

陸委會強調，中共長期以零和思維對台打壓，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，台灣民眾赴中國大陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害台灣國家安全或利益的職務，不慎觸法而損及自身權益。（編輯：楊昇儒）1130522