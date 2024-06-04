2024陸家嘴論壇 中國證監會將發布政策措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海4日電）2024陸家嘴論壇將於19日在上海揭幕，為期兩天。中國證監會今天表示，擬於論壇期間發布資本市場相關政策措施，建立支持上海加快推進「5個中心」的協作工作機制。

上海市政府4日下午舉行記者會，介紹2024陸家嘴論壇籌辦情況，相關人員於會上作出上述表示。

據澎湃新聞、上海證券報等媒體報導，2024陸家嘴論壇將於19至20日期間在上海召開，論壇主題為「以金融高品質發展推動世界經濟增長」，由中國證監會主席吳清、上海市長龔正擔任共同輪值主席。

中國證監會辦公廳副主任王利表示，陸家嘴論壇是有廣泛影響力的國際金融高端對話平台，見證了上海國際金融中心發展歷程，中國證監會作為論壇主辦方之一，也將透過這個平台闡釋監管理念和政策，回應社會的關注。

王利指出，在論壇期間，中國證監會將發布資本市場相關政策措施，與上海市政府共同建立支持上海加快建設「5個中心」的協作工作機制，為上海國際金融中心增強競爭力和影響力。

上海市委金融辦常務副主任周小全說明，2024陸家嘴論壇主題設定為「以金融高品質發展推動世界經濟增長」，目的是要探討如何透過金融領域改革與創新促進金融高品質發展，解決當前全球經濟面臨的問題，推動世界經濟持續成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周小全指出，將充分地發揮陸家嘴論壇作為中國金融改革發展風向標和引領者的作用，繼續向國內外傳達中國堅持深化金融高水平對外開放的決心和措施。

建設「5個中心」所指為聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心。中國國家主席習近平去年11月28日至12月2日期間在上海考察時也強調，必須聚焦建設「5個中心」重要使命。（編輯：呂佳蓉）1130604