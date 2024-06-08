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談中國汽車價格戰 吉利汽車董座：結果是偷工減料

2024/6/8 11:48
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（中央社台北8日電）中國吉利汽車董事長李書福7日表示，中國汽車工業內捲程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，這一現象或許可以提高市場化水準，也可能引發簡單粗暴的價格戰，結果就會是偷工減料。

中國新能源汽車價格戰競爭激烈。據第一財經報導，7日，在2024中國汽車重慶論壇上，李書福提到了近2年來中國車市激烈的價格戰問題。

李書福指出，中國汽車工業的內捲程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，舉世無雙，這種現象既是好事也是壞事。

他進一步說明，如果市場化水平高，法律健全，執法嚴格，透明公平競爭，這就是好事；反之，就是壞事。

他表示，任何產業的健康發展都必須表現在投入產出比方面實現較好的經濟效益，無窮無盡的內捲，簡單粗暴的價格戰，其結果就是偷工減料、造假售假、不合規的無序競爭。

中國乘聯會此前預計，在去年歷經「史上最強」價格戰之後，今年全國乘用車市場價格戰仍將激烈。

根據乘聯會秘書長崔東樹統計，2024年1到5月降價規模已經超過2023年全年的9成，超越了2022年的降價總規模。影響降價的主要是純電動等新能源車型，燃油車降價較少。

報導指出，在這一背景下，中國新能源汽車「虧錢賣車」已經成為行業普遍遇到的難題，只有極少數新能源車企總體處於盈利狀態。

李書福表示，對於汽車工業而言，只有依法健康競爭，才能實現可持續高質量發展。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1130608

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