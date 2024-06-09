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Volvo因應歐盟加稅 電動車產線由中國改比利時

2024/6/9 19:34（6/9 19:58 更新）
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（中央社台北9日電）路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪（Volvo）汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，此舉是因應歐盟將打擊中國對車輛出口的補貼。

報導引述富豪內部人士說法指出，如果徵收關稅，目前由中國吉利汽車擁有多數股份的富豪，正在考慮停止向歐洲銷售中國製造的電動車。

報導指出，富豪一些銷往英國的特定車型，也可能轉往比利時製造。

對於這一消息，富豪到目前為止並沒有作出回應。

2023年10月4日，歐盟執行委員會針對中國製電動車是否接受扭曲性補貼正式啟動調查，以決定是否需要徵收額外關稅，調查期間最長為13個月。而歐盟執行委員會可在調查開始9個月後，徵收臨時性的反補貼稅。

中國和歐盟之間的關係因俄羅斯入侵烏克蘭後，北京與莫斯科關係更加密切等因素而變得緊張。歐盟正在尋求減少對世界第二大經濟體的依賴，特別是對其綠色轉型所需的材料和產品的依賴。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130609

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