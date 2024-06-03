美歐批產能過剩 中國4月新能源車全球占比67%

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（中央社台北3日電）中國全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹2日發文表示，近期中國新能源乘用車的增速較全球平均增長速度強，今年1至4月中國新能源乘用車在全球市占率64%，其中4月的全球市占率達67%。

環球網2日報導，中國乘聯會秘書長崔東樹2日發文稱，2024年1至4月全球汽車銷量達2836萬輛，新能源汽車達449萬輛。

崔東樹表示，近期中國新能源乘用車的增速較全球平均增長速度強，2023年中國在全球新能源汽車市場占比達到64%，2024年1至4月在全球占比繼續維持64%，其中4月中國新能源乘用車在全球占市率達67%。

純電動車方面，2023年中國純電動車在全球市占率62%，2024年1至4月在全球市占率59%，表現相對平穩。中國在全球插電式混合動力車市場表現超強，2023年中國在全球插電式混合動力車市場市占率達69%，2024年1至4月升至71%的超高水準。

崔東樹認為，受到高基數和各國補貼政策退出的影響， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱，歐洲新能源車持續走弱。2024年1至4月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現很好，這是因中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。

他又指，從廠家歷年銷量份額看，中國的比亞迪在全球領先，特斯拉表現不強，中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源車表現不錯，上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好，長安新能源車近期走強明顯。德國大眾的新能源車表現較強，寶馬集團、韓國現代等保持在第二梯隊水準。

歐美質疑中國電動車產能過剩，獲得中國政府大量補貼，再以廉價向海外傾銷。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年10月對中國進口電動車疑似受大量政府補貼問題展開調查。

中國商務部長王文濤1日表示，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，如歐方言行不一繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企正當利益。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1130603