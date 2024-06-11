逾120台商訪台南考察 鄭文燦盼能返台投資

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（中央社記者吳柏緯台北11日電）超過120位的台商今天參訪台南並了解投資機會，剛上任的海基會董事長鄭文燦，晚間設宴款待與會台商時強調，兩岸要共好加上台商，達到「三贏」。 他也向台商喊話，盼能返台投資。

據海基會晚間發布的新聞稿，海基會「大陸台商投資台灣」系列活動今起一連兩天在台南舉行，來自大陸各地台商協會超過120多位台商踴躍參加，參訪團首日活動即前往沙崙綠能科技示範場域，了解綠能轉型與AI智慧等最新發展。

新上任的海基會董事長鄭文燦晚間設宴接待與會台商。他在致詞時表示，歡迎台商回到娘家，希望大家能夠感受到娘家的溫暖。他接著說「兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到三贏」。

鄭文燦表示，今年是台南建城400年，是台南從文化古都轉型成科技城市的重要里程碑，南科去年產值正式超越竹科，未來發展前景更好，沙崙綠能科學城是他在行政院副院長任內積極規劃建成，透過這次的參訪活動，希望台商可以返台投資，協助台南「雙軸轉型」。

鄭文燦指出，中國大陸經營環境有很大變化，要讓台商在中國大陸合法投資企業該有的權益不能打折扣，而台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口。他強調，今年520總統賴清德的就職演說中表明，台灣一貫的穩健立場與善意不變，也會積極採取開放交流政策。

鄭文燦說，海基會是兩岸第一線服務窗口，不管遇到多大困難、多少挑戰，海基會仍是按照兩岸人民關係條例處理兩岸事務的唯一授權機構，凡是有助於兩岸和平、善意互動的事，都會積極來推動。「要存好心、說好話、做好事。希望在台灣主流民意共識下，兩岸有更大的自信開放互動，這也是台商的期盼」。

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鄭文燦提到，賴總統要讓台灣成為「經濟日不落國」，因此對中國大陸市場也非常重視，希望大陸台商的權益可以得到更大支持。

鄭文燦表示，他和副董事兼秘書長羅文嘉，是30多年的好朋友，共同帶著服務和做事的心情來為大家工作，一定會盡最大力量，讓好事往好的方向發展，讓陸客、陸生、陸配來到台灣可以得到更好照顧。舉凡台商、台青、台幹、台生在大陸工作、居住、生活有需要幫忙，海基會也會將服務觸角持續擴大。（編輯：張淑伶）1130611