台商布局全球 鄭文燦：台灣是不能放掉的基地

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（中央社記者吳柏緯台北12日電）海基會董事長鄭文燦今天出席台商活動時表示，台灣要成為「經濟日不落國」，台商在進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地。

海基會與台南市政府今天共同舉辦「布局台南，展望全球」投資趨勢論壇，向台商簡報台南市投資環境及投資台灣三大方案，同時也邀請中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊分析國內外最新經濟情勢。

鄭文燦出席並致詞表示，台灣要成為「經濟日不落國」，台商在進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地。

鄭文燦說，在美中貿易戰後全球供應鏈重組，廠商思考如何去風險化，因此「China+1」成為潮流，至於「+1」要選擇到哪裡投資，回流台灣絕對是一個好選項。

他表示，近年來台灣成為高階製造基地，中央政府與地方政府聯合招商，推出許多投資優惠政策，用心協助廠商解決土地、水電、勞力、人才等五缺問題，許多國際大廠都選擇台灣做為研發與技術人才培育中心。過去台灣在AI硬體方面做的很不錯，現在擴大到AI軟體應用、IC設計等方面，未來的發展前景還會更好。

鄭文燦呼籲在場台商，未來若要回台投資，南台灣也是很重要的選項。並且提到NVIDIA（輝達）的黃仁勳、AMD（超微）的蘇姿丰都是台南人，「讓台南非常驕傲」。

鄭文燦說，未來台商企業可以在台灣進行人才培訓，讓海外員工回台短期訓練3至6個月後再派駐海外，這方面陸委會、經濟部都會提供充分協助。

經濟部所提出的「回台投資三大方案」提供企業融資利息補貼、外籍移工僱用加成等優惠，希望台商在鮭魚返鄉後可以升級轉型，同時兼顧海外市場，讓企業的發展更大更好。（編輯：邱國強）1130612