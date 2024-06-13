中東資本瞄準中國市場 分析稱只是開始

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周慧盈北京13日電）陸媒報導，過去一年多中東資本不斷在中國市場「掃貨」，進入的中東資本主要是主權基金，展望後市，中東資本加大對中國企業投資只是開始。

路透社近日披露，卡達主權財富基金已同意購買中國公募基金公司華夏基金10%股份。對此，北京新京報旗下新媒體貝殼財經日前報導，華夏基金雖未明確回覆，但據多方消息，「這將是大概率事件」。

據貝殼財經，過去一年多，中東資本頻頻瞄準中國優質資產。去年底，阿布達比投資機構透過附屬公司豪擲人人民幣157億元投資蔚來汽車；沙烏地阿拉伯新成立的半導體和人工智慧投資基金Alat最近又與聯想集團達成合作，提議提供20億美元無息可換股債券投資。

報導引述安永大中華區國際及併購重組稅務咨詢主管合夥人蔡偉年分析，進入中國的中東資本主要還是主權基金，這些主權基金選擇標的通常較為謹慎，而且投資交易不僅是為達成最大化資本增值，也更希望透過資本引導讓先進產業落地中東，促進當地經濟產業結構轉型。

公開資料顯示，成立於1998年的華夏基金是中國最早成立的公募基金管理人之一，截至去年底所管理資產規模逾人民幣1.89兆元（約新台幣8.32兆元）。

除了華夏基金，貝殼財經說，過去一年半，中東資本頻頻在中國「掃貨」，橫掃科技、新能源、商業等多個行業，例如聯想集團5月29日宣布與Alat的戰略合作。

據指出，聯想集團將在沙國首都利雅德設立中東和非洲市場地區總部，包括一個客戶中心和一個面向該地區的研發中心，並將在沙國新建個人電腦與伺服器製造基地。

中東資本在中國還投資了新能源車、自動駕駛類企業。

蔡偉年說，過去18個月中東資本密集進入中國市場，而此前更多是以美元基金為主導的外資，原因可概括為市場導向、互惠互利和各取所需。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據分析，中東資本投資中國一些領先的新能源車企，除了考慮資本增值，也希望能在本土經濟或能源轉型中掌握更多先機，「這比自己花費數十年時間打造一家頭部新能源車企來得更快更便捷」，中東資本投資中國其他行業的領先企業也是類似道理。

蔡偉年表示，已往中國更多考慮的是輸出產能、基建能力及資金，當前隨着中國技術能力發展，新能源電池、新能源車、科技等企業已經能夠吸引多元化海外資本的關注，「從而走出了一條企業出海的新路」。展望後市，中東資本加大對中國企業投資只是開始。（編輯：張淑伶）1130613