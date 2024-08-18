小米汽車：研究進入歐洲市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）小米集團總裁盧偉冰日前透露，小米正在研究旗下電動車何時進入歐洲。這代表今後又將有中國電動車品牌進軍海外市場。

據財聯社報導，小米董事長兼執行長雷軍17日晚與集團總裁盧偉冰、副總裁王曉雁直播時透露，近期的歐洲之行，雷軍、盧偉冰等人參觀了BMW、法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（Lamborghini）等廠商，探索更進一步合作的可能。

盧偉冰在直播時透露，儘管歐洲車廠在新能源轉型方面相對中國較慢，但小米對汽車市場持有「敬畏之心」，並正在研究小米汽車何時進入歐洲市場。

盧偉冰提到，小米手機在歐洲已經擁有「高知名度和美譽度」，該公司正在考慮如何將小米汽車帶到歐洲，讓當地消費者體驗到小米汽車的外觀和性能，並期待透過小米汽車的智慧化，給歐洲使用者帶來更好的體驗。

小米SU7先前在法國巴黎亮相，引發外界猜測小米汽車可能拓展至歐洲市場。但是，小米汽車官方當時僅回應，近年內還沒有在海外市場銷售汽車的計畫。

報導指出，雷軍在7月的一場直播中透露，小米汽車計劃在2030年前進入歐洲市場銷售，並強調該公司的目標是成為全球前5名的汽車品牌。

以手機起家的小米投入造車，成為今年中國車市的一大話題。3月底小米電動車SU7正式公開上市，在中國引發轟動。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1130818