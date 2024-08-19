蘇林訪中 中國學者：中越南海分歧不會像中菲般緊張

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（中央社台北19日電）越共總書記蘇林今天會見中共總書記習近平，雙方互表友好。但越南7月間才向聯合國提交南海外大陸棚劃界案，中國強烈反對。中國學者對此表示，中越在南海問題上雖有分歧，但表現形式與中菲不同，短期內應不會發展到中菲般的緊張程度。

觀察者網報導，越南問題專家、復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華對此表示，海洋領土與海洋權益爭端是中越之間「繞不過的一道坎」，是個敏感但關鍵的問題，稍微處理不好，就會影響中越關係大局和發展方向。

趙衛華指出，已故越共總書記阮富仲即認為，領土與海洋權益爭端只是中越關係中的「局部議題」，兩國友好關係與共同利益遠大於這些「局部分歧」，這也是中越兩國領導人對於這一問題的共識。

對於越南向聯合國提交南海外大陸棚劃界案，是否代表越南新任領導層在南海問題上的新動向。趙衛華認為，中國方面應對此保持審慎態度，進一步觀察事態發展。

趙衛華說，越南政體屬「四駕馬車」─越共總書記、越南國家主席、政府總理、國會主席，各有分工，南海外大陸棚劃界案屬政府部門的外交部負責。雖然此案需由越南最高領導層首肯，但蘇林出身公安系統，初任國家主席，在外交領域經驗較少，這一動作是否由蘇林本人主導？是否真正反映其本人意志？都值得深入探討。

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至於中越的南海爭端，是否會演變成中國與菲律賓般緊張，趙衛華認為，中越在經歷多個回合的衝突與互動後，兩國領導人就共同管控好南海分歧具有共識。因此，這幾年中越在南海問題上雖有分歧，但表現形式與中菲之間完全不一樣。

他說，中越是鄰國，文化乃至政治制度相同，且擁有老一輩領導人形成的「革命友誼」，至少在短期內，中越在南海上的分歧，不會發展到中菲之間的緊張程度。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130819