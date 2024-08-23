本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

兩岸青年交流 蕭旭岑：正在規劃再邀陸生訪台

2024/8/23 20:20（8/23 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
上海23日舉辦海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式，馬英九基金會執行長蕭旭岑會後受訪。中央社記者李雅雯上海攝 113年8月23日
上海23日舉辦海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式，馬英九基金會執行長蕭旭岑會後受訪。中央社記者李雅雯上海攝 113年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海23日電）2024海峽兩岸青年活力嘉年華今天在上海舉行，馬英九基金會「大九學堂」率團參加。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，正在規劃再邀大陸青年學子到訪台灣。

上海23日舉辦海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式，蕭旭岑出席致詞。他在會後受訪表示，今年4月率領台灣學子到訪廣東中山大學、北京大學，目前也在規劃邀請中國大陸青年學子回訪台灣，希望可以多邀大陸大學生到台灣走走。

蕭旭岑表示，馬英九基金會去年邀請多名中國大陸大學生到訪台灣，可以看到台灣民眾對於大陸孩子充滿熱情，各地民眾沒有什麼意識形態，給予他們熱情的歡迎，還有店家特地請他們吃東西。

他說，今年將會繼續規劃邀請中國大陸大學生到訪台灣一事，總統賴清德5月20日就職後不斷地推動「新兩國論」，對於兩岸交流構成阻礙，做為民間單位，將會繼續地推動兩岸青年交流。

蕭旭岑認為，兩岸年輕人透過文化、體育等交流打破隔閡，只要兩岸年輕人有更多共同語言、共同話題、共同興趣，兩岸發生衝突的可能性會愈低。（編輯：楊昇儒）1130823

蕭旭岑
主張黨主席參選總統 蕭旭岑：國民黨慣例傳統梁文傑指互不隸屬未違憲 馬辦：陸委會失去存在理由
賴清德
長者生活品質關鍵6力 國健署：視力異常率最高巴黎帕運授旗 總統：金牌獎金提高到600萬可按月領
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：