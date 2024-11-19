香港47人案 在台港人：香港司法獨立蕩然無存

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（中央社記者李雅雯台北19日電）香港重判「民主派初選47人案」，45人被判刑。在台港人團體香港邊城青年表示，這是一齣法律介入公民政治參與的荒謬劇，顯示香港的法治與司法獨立已經蕩然無存。

香港邊城青年19日透過新聞稿表示，47人案是「港版國安法」實施以來最大規模搜捕案件，從2021年1月6日大搜捕以來，部分參與者被拒絕保釋，已還押逾1300天。

香港邊城青年表示，這場審判由指定法官審理、不設陪審團，有45人罪成，被判刑4年2月至10年不等。判刑標準缺乏邏輯，無論被告是否認罪、是否求情都未能改變判決，這起本質是以法律介入公民政治參與的荒謬劇，顯示過去象徵香港的法治與司法獨立已經蕩然無存。

香港邊城青年質疑，47人案參與者是經過民間初選投票產生的候選人，準備代表民主派陣營參與原訂於2020年9月舉辦的立法會選舉，目標是透過合法途徑成為服務市民的立法議員，這究竟何罪之有。

香港邊城青年批評，港府以「串謀顛覆國家政權」罪名扣押，展開港版國安法實施以來最大規模搜捕行動，許多人被上門拘捕與搜查，這種對於公民參與政治的直接迫害如同「港版二二八」。

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「在荒謬且不再獨立的法律制度下，他們的自由遙遙無期」，香港邊城青年指出，對於「港共」政權來說，只要是不喜歡的人，都可以隨意羈押、控罪，甚至刑滿後再以其他罪名繼續監禁；即使有部分人僥倖獲釋，也難以真正的重獲自由，因為各種形式的監控、限制行動以及噤聲持續存在。

「身處自由台灣的我們，雖然所能做的有限，仍舊必須繼續為這些人發聲並採取行動」，香港邊城青年強調，不能忘記勇敢對抗不公的人，中共、香港對於抗爭者的打壓從未停止，未來必定會持續。

香港邊城青年呼籲台灣政府繼續支持香港抗爭者，特別是對於明年有機會符合條件取得台灣身分的專案庇護者，或是未來受到政治迫害可能會出現的流亡者；希望台灣政府持續促進、保障在台港人基本權益，讓他們在台灣安心生活，真正享有免於恐懼的自由，不再受到中共跨境鎮壓的威脅。（編輯：周慧盈）1131119