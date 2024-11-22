釋放需求 中國一線城市取消普通與非普通住房標準

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（中央社台北22日電）中國一線城市北上廣深取消普通住房與非普通住房標準。中國專家指出，這次政策調整將促進剛性和改善性住房需求的釋放。

中國廣州市住房和城鄉建設局等三部門今天發布通知，取消廣州市普通住宅和非普通住宅標準。至此，北京、上海、廣州和深圳四個一線城市均取消普通住房和非普通住房標準。

中國官媒央視新聞報導，普通住宅與非普通住宅的標準並不完全一致。大多是根據住宅小區的建築容積率、單套建築面積、實際成交價格等條件進行劃分。

容積率在1（含）以上，單套建築面積在140平方公尺以下的，是普通住宅。非普通住宅一般具有更高的建設標準、更大的面積、更豪華的裝修，具備居住、商業等不同的用途，比如別墅、高端公寓、花園洋房等，面積普遍都是在140平方公尺以上。

報導指出，由於有普通住宅與非普通住宅的區分，因此以往購房者在購房時，會在土地增值稅、契稅、貸款利率等方面存在差異。在二手房交易中，普通住房認定標準與稅收優惠掛勾，其中最主要的就是增值稅。

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上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，增值稅過去最高為5%，新政實施後，房屋持有滿2年可以免稅。

他舉例，「比如上海一套房子現在1000萬元左右，相比過去買來的價格，它已經漲了500萬元左右。按照過去的非普通住宅標準，漲的要乘以5%的增值稅費，也就是25萬元。按照新政策，只要房東持有2年，就不需要交這25萬元的費用，降低了房東出售二手房的稅費成本」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131122