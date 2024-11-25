北京上海多地再發消費券 涵蓋餐飲電影等消費

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（中央社台北25日電）上海、北京等地近日發放新一輪消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、冰雪運動等。分析稱，這可望進一步促進中國國內消費市場發展，而各類新技術新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。

綜合經濟參考報等陸媒今天報導，上海23日發放「樂品上海」「樂游（遊）上海」等多種針對餐飲、住宿、電影、體育等各個領域的分類消費券，包括滿300減90、滿600減180等不同券面，並採用「先到先得」方式，消費券自發放之日起10日內有效。北京日前則宣布繼續發放不少於3萬張冰雪消費券。

此外，上海、成都、杭州、鄭州、武漢、西安等多地聯合支付寶發放「碰一下」消費券，首輪發放於23日上午開啟；新一期人民幣2600萬元（約新台幣1.1億元）「食在杭州」餐飲專項消費券也在近期發放，可用於買單或購買商家代金券、套餐等商品時支付使用，折扣力度更大，統一為8折。

中國經濟走緩，內需不足、消費不振，中共中央政治局會議稍早前提出「要以提振消費為重點擴大國內需求」。

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報導引述分析人士說，發放消費券是一種有效的短期促消費手段，相當於在短時間內提高居民消費能力，激發了居民的邊際消費傾向，引導向特定領域消費，如餐飲和家電等。

分析人士並表示，相較於直接發錢，消費券更直接用於消費，因為有些民眾可能會選擇將現金存起來或不用於消費，消費券在促進消費方面的效果更為立竿見影；而在固定時間限額發放消費券的方式能激發搶券意願，進一步提高消費券的使用率和效率。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131125