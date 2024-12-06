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學者頻放炮 官媒：中國經濟困難與大環境相關

2024/12/6 09:58
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（中央社記者邱國強北京6日電）在中國學者近來紛紛直陳經濟問題引發迴響之際，中共官媒新華社今天發表評論文章喊話，指中國企業面臨的國內需求不足等困難與「大環境」相關，有「調整的陣痛」。但「經營主體的信心在恢復，越來越多企業更堅定地前行」。

新華社今天以「企業經營壓力挑戰怎麼看」為題發表評論文章。文中首先強調，經深入分析，當前中國企業面臨的種種難題，與「經濟發展大環境」相關。

文章指出，中國國內有效需求不足。結構調整過程中，在投資端，固定資產投資增速不及預期；在消費端，全社會消費品零售總額正處於恢復階段。這些都對企業商品和服務的銷售帶來影響。

這篇文章說，產業升級持續推進，新舊動能轉換帶來的擠壓難以避免。一方面，新興產業的發展對傳統產業造成一定衝擊和替代，部分傳統產業市場規模在縮小；另一方面，技術變革加速，「時間不等人、機遇不等人」。這些都讓企業既面臨「調整的陣痛」，又必須投身創新的競速。

文章又說，世界經濟復甦乏力、全球貿易保護加劇、不確定不穩定因素增多。有的產業呈現週期性波動，一些企業「一時還未適應」市場和產業發展的變化。

這篇文章提到，上述這些困難，有外部壓力也有內部挑戰，有環境因素也有自身原因，是多重複雜因素交織的結果，也是中國經濟「爬坡過坎、邁向高質量」必然直接面對的考驗。

文章指出，盡管眼下的困難依舊不少，但「經營主體的信心在恢復，越來越多的企業更堅定地前行」。市場經濟是信心經濟，信心的基礎就在企業。

這篇文章說，從改革開放之初的艱辛探索，到打開大門在世界經濟中劈波斬浪，金融危機、貿易摩擦，其中多少急流險灘。一次次風雨考驗後，總有一批批優秀企業脫穎而出。也正是因為無數企業、企業家的付出和努力，才成就了今天中國企業的發展壯大。

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文章提到，不可否認，（中國經濟）爬坡過坎依然面臨著挑戰，但中國經濟「韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會變」。中國企業家「有膽識、有眼光、勇創新、善作為」，在帶領企業攻堅克難中涵養著「可持續發展的能力與定力」。

這篇文章最後說，「難中謀變、難中尋機、銳意進取」，這是中國企業保持前行的邏輯，也是中國經濟行穩致遠的底氣。（編輯：吳柏緯）1131206

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