中國官媒連發多文談經濟 強調政府仍有舉債空間

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（中央社台北7日電）歲末之際，中國官媒連發多篇文章談論中國經濟情勢，包含經濟成長、擴大內需等。最新一篇文章聚焦在政府債務問題，強調政府仍有舉債空間、財政赤字率目標也有高於3%的空間。

新華社於6日晚間發布最新經濟評論文章，主軸圍繞地方政府債務與中央的財政政策，強調在日前北京宣布了規模達到人民幣12兆元（下同，約新台幣54兆元）的化債政策後，各省地方政府再融資專項債券發行速度加快，顯示政策正在落實，「這系列的政策幫助地方政府解決短期的燃眉之急，也顯示著眼長遠，體現了中國化債思路的根本轉變」。

這篇文章強調，以前的化債政策側重應急，發現一起風險事件處理一起，由於金融市場具有傳導效應，一個小的風險事件容易引發更大的擔憂，不利於債務問題的整體解決。這次化債則是藉由整體系統性安排，彰顯主動性，地方需消化的隱性債務總額從14.3兆元大幅降至2.3兆元，「體現了實事求是、不避問題的積極應對態度」。

文中也引提及，在2023年年末時，中國政府債務總額為85兆元，其中國債30兆元、地方政府法定債務40.7兆元、隱性債務14.3兆元，政府負債率為67.5%，大幅低於七大工業國組織（G7）的平均政府負債率123.4%；同時，財政赤字率的目標大多低於3%，明顯低於其他全球主要經濟體。

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中國政府槓桿率明顯低於主要經濟體和新興市場國家，中央財政有較大的舉債和提升財政赤字率空間，「政府適度舉債發展經濟，是國際通行做法。也就是說，債務不是魔鬼，沒必要談債色變」。

文中也提及，後續一系列更加積極的政策已經在緊鑼密鼓策劃，包含積極利用可提升的赤字率空間、擴大專項債券發行規模、繼續發行超長期特別國債，加大力度支持「兩新」規模（設備更新、以舊換新），加強中央對地方的轉移支付規模等。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1131207