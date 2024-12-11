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陸涉收買台灣網紅 國台辦：赴陸分享故事光明正大

2024/12/11 12:26
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（中央社記者邱國強北京11日電）針對中國大陸被指控收買台灣網紅等事，國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，這是「民進黨當局自導自演、操弄認知作戰、製造綠色恐怖的又一拙劣伎倆」。而台灣網紅、自媒體從業者赴大陸「分享真善美的故事，光明正大」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陸方被控收買台灣網紅一事成為台灣媒體提問焦點。朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，今年以來，越來越多台灣民眾透過網路平台分享自己在大陸旅遊、訪友、交流的所見所聞，「有力戳破了民進黨當局及其『豢養網軍』蓄意製造的『信息繭房』，戳到了島內一些人的痛處。他們對此感到恐慌，加緊使出各種手段進行打壓和恐嚇」。

她聲稱，從「誣蔑大陸記者監督島內節目製作」，到「渲染所謂台灣藝人受邀組黨參選」，再到「誣稱大陸收買台灣網紅對台文化統戰」，「不斷惡意炒作，汙蔑抹黑。這些無恥行徑已經遭到兩岸網民一致反對和譴責」。

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朱鳳蓮宣稱，支持兩岸交流是台灣的主流民意，「民進黨當局」利用個別的台灣青年「操弄認知作戰，藉以煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流，是不會得逞的」。

她聲稱，台灣網紅、自媒體從業者赴大陸「賞美景、品美食，體驗多元的生活方式，分享真善美的故事，光明正大」。相信會有更多的台灣青年「走出繭房，逐光而行」。陸方將一如既往支持和推動兩岸青年交流，熱忱歡迎更多台灣青年來大陸走走、看看，分享見聞，增進了解。（編輯：謝怡璇）1131211

朱鳳蓮
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