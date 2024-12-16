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傳中國統戰深入校園 教部：交流活動應落實填報

2024/12/16 18:04（12/16 18:24 更新）
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（中央社記者許秩維台北16日電）媒體報導，中國鎖定台灣青年統戰，主要管道就是透過校園。教育部今天表示，已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，學校應落實填報，平台也會主動提示兩岸交流法令和注意事項。

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今天有媒體報導，中國鎖定台灣青年統戰，以「網紅夢想營」、「新疆喝奶茶」、茶博會等名義，邀年輕人赴中參訪、旅遊。熟稔中共統戰的官員透露，國內有「政治詐騙集團」專門協助中共拉攏學生前往中國，主要管道就是透過校園，教育部應嚴加把關。

教育部今天透過文字回應，已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，如以學校名義與中國大陸地區進行學生教育交流活動，或協助公告陸方活動訊息，應落實至該登錄平台填報，登錄平台並設有提醒功能，於學校填報時主動提示兩岸交流相關法令規定及注意事項，協助學校自我檢覈。

另外，教育部也多次通函並於相關會議宣導，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，並保留完整的審核及交流紀錄。（編輯：李亨山）1131216

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