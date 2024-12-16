台中市數位治理局長林谷隆曾任中評社記者 是否影響資安藍綠論戰

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台中市數位治理局長林谷隆。（中央社檔案照片）

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市數位治理局長林谷隆曾任中評社記者，外界認為市府官網隱匿此經歷。綠議員憂數位治理局掌握市民資安堪憂；藍議員認為不必著色；市長盧秀燕說，媒體無罪，他只是員工。

有網友在網路發文，林谷隆曾在香港中評社擔任記者，更貼出一張他在中國政協會議上所拍的照片，但在市府官網上卻隱匿這段經歷。台中市議會今天召開定期會，多名市議員關心市民個資是否也外洩危機。

盧秀燕表示，中評社在前總統陳水扁任內成立，前總統蔡英文總統也曾致賀詞，媒體藍的、綠的都有，大家都是員工。

民眾黨市議員江和樹質詢林谷隆是否曾為「紅媒」，是否會洩漏個資。民進黨市議員蔡耀頡、陳淑華、陳俞融也憂心個資外洩疑慮。蔡耀頡質疑，公安稽查管理平台的功能為何；陳淑華指出，數位治理局掌握台中市所有往來資訊，希望不要成為資安防火牆破口；陳俞融質疑為何隱匿在「紅媒」工作的經歷。

國民黨市議員陳文政認為，只要在紅色產業或背景上過班，或是和中國做生意，都會被歸為「中共同路人」，他不理解是台灣人太沒自信，還是有被害妄想症。國民黨市議員陳政顯則說，每個人從早忙到晚就是為了養家糊口，媒體只是對某些議題的偏好，不要幫媒體著色，要提出建言卻夾雜政治操作，大可不必。

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林谷隆表示，經歷部分主要與公部門服務相關，在中評社跑新聞已是6、7年前，他曾在媒體業、國會、行政院都工作過。他不是戶政事務所，不會掌握市民個資。他強調任內並未調動任何個資；關於在中國政協會議上所拍照片，他在中評社任職時前去採訪，台灣許多媒體也都有前往。

民進黨市議員江肇國認為，用經歷評斷不甚公平，但數位治理局擁有150萬市民個資，中央都有可能洩漏個資，以地方政府的預算及人力，大家質疑該如何去防範，應拿出資安的具體改善方法，未來整合局處資訊，才能讓人放心。（編輯：李淑華）1131216