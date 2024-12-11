台中議員揭統戰入侵校園 盧秀燕：請具體檢舉

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）議員曾朝榮今天說，台中淪中國統戰一級戰區，網紅揭露統戰部找台中青年交流、國小教室張貼中國地圖、食品印製統戰標語，市長盧秀燕回應，如有違反國家安全法令，請具體檢舉。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員曾朝榮、蔡耀頡等人質詢指出，接獲家長反映小孩的國小教室布告欄，竟張貼中國地圖，除清楚寫著「中國大陸地圖」，圖中還出現台灣，細問發現是民間團體送去請家長張貼，市府放任統戰教育入侵校園。

曾朝榮細數台中市淪統戰特區的諸多事項，他點出頻道「攝徒日記」影片中，中國武夷山統戰部要求找尋台中市太平區、未到過中國的台灣青年前往文化交流，另在市面販售的螺螄粉包裝寫著「我們是中國人」，以及先前台中役男交通車播放中國解放軍影片等。

蔡耀頡提到，太平區有地方人士發放針對台中18到35歲年輕人到福州寺院7天6夜旅遊，食宿交通全程免費，必須先申辦微信帳號。他質疑，中國大肆邀請年輕人參訪、旅遊、落地招待，參加過的人也說有統一洗腦活動，統戰事實明確，要求市府不能再後知後覺。

市長盧秀燕表示，台灣是民主自由國家，如果有違反國家安全的法令，請議員具體檢舉。

民政局長吳世瑋表示，兩岸宮廟早有文化交流旅遊，至於招募年輕落地招待則沒聽過。日前役男交通車放解放軍影片，相關人員已經懲處，也規定日後只能放交通部宣導影片。衛生局長曾梓展對於螺螄粉的統戰文宣則回應，包裝圖文是否有相關規定會進一步了解。（編輯：郭諭儒）1131211