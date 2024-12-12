傳宮廟發免費赴中遊傳單 內政部：宗教交流勿淪統戰

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（中央社記者高華謙台北12日電）台中市議員質疑台中有宮廟發放免費到中國福州寺旅遊傳單，統戰事實明確。內政部說，會提醒地方政府注意相關事件，台灣宮廟從事兩岸宗教交流應符合規範，勿被利用淪中共統戰宣傳工具。

民進黨台中市議員蔡耀頡昨天在市議會總質詢時說，太平區有宮廟發放針對台中18到35歲年輕人到福州寺院7天6夜旅遊，食宿交通全程免費，必須先申辦微信帳號。他質疑，中國大肆邀年輕人參訪、旅遊、落地招待，參加過的人也說有統一洗腦活動，統戰事實明確，要求台中市府不能再後知後覺。

內政部今天發布新聞稿表示，提醒台灣宮廟從事兩岸宗教交流應符合規範，勿被利用淪為中共統戰宣傳工具。

內政部說，近年兩岸宗教交流頻繁，但仍有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動。基本上，統戰活動與一般正常交流活動不同，正常交流活動沒有特別的目的，中間也不會牽涉利益；然而統戰活動是以攏絡、動搖和收買方法，達到政治目的。

內政部表示，從事兩岸宗教交流應符合規範，秉持對等尊嚴原則進行，展現台灣宗教與民間信仰特色，增進兩岸人民相互瞭解，讓兩岸宗教交流發揮應有效益。

內政部提醒，台灣宗教團體赴中國宗教交流應注意自身安全及個人資料保護，避免遭監控或運用個資從事不法行為，甚至可能有遭受非法訊問及觸犯反滲透法風險。（編輯：翟思嘉）1131212