中美金融工作組第7次會議 溝通經濟金融形勢

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（中央社台北17日電）中美金融工作組15至16日在江蘇南京市舉行第7次會議。根據中方釋出的訊息，雙方就中美經濟金融形勢與關心的金融政策議題進行了「專業、務實、坦誠和建設性」的溝通。

根據中國人民銀行（央行）網站消息，中美金融工作組第7次會議由人行副行長宣昌能和美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）共同主持。中國國家金融監督管理總局、證監會，以及美國聯準會、美國證券交易委員會等部門參會。

根據中方的訊息，中方就中共中央政治局會議和中央經濟工作會議對明年經濟工作的部署作了介紹。

雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、證券與資本市場、反洗錢與反恐怖融資，以及其他雙方關心的金融政策議題進行了「專業、務實、坦誠和建設性的」溝通。

會議還聽取了技術專家組的彙報，包括國際收支數據編制和宏觀經濟建模中的氣候因素等。雙方還舉行了與地方政府和監管機構座談會。中方就有關問題向美方提出了關切。

作為這次會議的成果，中國國家金融監督管理總局與美國聯邦保險辦公室簽署了修訂後的關於加強雙方保險業交流合作的諒解備忘錄。

中方的訊息指出，從成立以來，中美金融工作組在金融領域開展了專業務實的溝通交流。雙方在金融領域的對話有助於負責任地管理中美關係，也有利於維護全球金融穩定。

2023年7月，美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）訪問中國，在她的提議下，兩個月後中美建立了經濟和金融兩個工作組。至今經濟和金融工作組已分別進行了7次會議。

上週接連舉行的中共中央政治局會議與中央經濟工作會議分析部署了明年經濟工作，其中最受矚目的是實施「適度寬鬆的貨幣政策」、降準降息等政策宣示。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131217