房地產行業承壓 中國統計局：剛需仍有潛力

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（中央社台北17日電）中國房地產行業承壓。不過，中國國家統計局局長康義今天仍表示，從中長期來看，中國新型城鎮化還沒有完成，「剛需和改善性住房需求還有潛力」。

中國國務院新聞辦今天舉行「介紹2024年國民經濟運行情況」記者會。針對官方促進房地產穩樓市措施，康義在會上表示，第四季，新建商品房銷售面積和金額都實現正成長。從監測的40個重點城市銷售情況看，12月當月新建商品房銷售面積、銷售額年增0.3%、4.1%。

康義進一步指出，隨著剛性和改善性住房需求持續釋放，市場供求關係出現了改善，房價有所回穩。12月，70個大中城市中有23個城市的新建商品住宅銷售價格較上月上漲，有9個城市二手住宅價格較上月上漲。

他說，一線城市的新建商品住宅銷售價格月增0.2%，這是從2023年6月以來的首次上漲；二手住宅的銷售價格月增0.3%，連續三個月上漲。二線城市新建商品住宅銷售價格從較上月下降轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格連續四個月，與上月相比降幅都在收窄。各線城市商品住宅銷售價格年減幅度也都在收窄。

康義表示，9月26日中央政治局會議明確提出「促進房地產市場止跌回穩」，取消限購、限售、限價，降低住房公積金貸款利率、住房貸款首付比例、存量貸款利率以及換購住房的稅率，市場信心在逐步提振，「從中長期來看，我國新型城鎮化還沒有完成，剛需和改善性住房需求還有潛力」。

外界關注中國如何在2025年提振內需，活絡經濟。路透社記者提問，在今年出口可能受阻的情況下，如何提振內需，特別是消費？康義回應，中央經濟工作會議明確提出「實施提振消費專項行動」、「加力擴圍實施『兩新』政策」，「更大力度支持『兩重』項目」等。

他形容，這些政策的落實將有效激發內需潛能，特別是提振居民消費，為今年經濟穩定運行、向好發展提供更強的需求動力。

另外，康義還提到，傳統動能如房地產在國民經濟的占比正在下降，2024年房地產業增加值占GDP的6.3%，比上一年下降0.5個百分點。2024年的數字經濟核算還沒有出來，但數字經濟在2023年占GDP的31.8%，比2022年提高1.3個百分點，在2024年占比仍會提高，數字經濟已成為經濟發展的新引擎、新動能。

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有關失業率問題，中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉指出，2024年全國城鎮調查失業率穩中有降，2024年全國城鎮調查失業率平均值是5.1%，比上年下降0.1個百分點。從季度看，四個季度分別是5.2%、5.0%、5.2%、5.0%，總體也是保持基本平穩。

不過，他也坦言，確實要看到當前在經濟運行中面臨一些挑戰，就業結構性矛盾比較突出，青年人等部分群體的就業確實面臨困難和壓力，穩就業還需要付出努力。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1140117