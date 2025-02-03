陸股5日開市 中國證監會主席新春表態「穩字當頭」

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（中央社台北3日電）全球股市近日受美國加徵關稅等影響震盪劇烈，陸股5日開市走勢受到中國投資人關注。中國證監會主席吳清1日透過中共黨刊「求是」表態，要堅持「穩字當頭」，全力形成並鞏固市場回穩向好態勢，堅決落實中央經濟工作會議穩住股市的要求。

吳清並直指，中國上市公司數量雖多，但結構不合理，龍頭級公司科技含量不高，且資金不穩定、短線投資問題仍較突出，中長線資金總量仍然明顯不足。

吳清在這篇題為「奮力開創資本市場高質量發展新局面」的文章中表示，經過30多年的改革發展，中國股市、債市規模躍居全球第2位，商品期貨交易額名列全球前茅，已經到了「從高速增長向高質量發展」加快轉變的階段，發展品質問題已成為當前制約中國資本市場健康穩定發展的主要矛盾。

他直指，從融資端看，中國上市公司總量已經不少，但結構尚不合理，頭部（龍頭級）上市公司科技含量還不高，支持科技創新和產業轉型升級的作用發揮不夠充分。

吳清說，從投資端看，上市公司資金不穩定、投資行為短期（短線）化問題仍然較為突出，中長期（中長線）資金總量仍然明顯不足，引領作用發揮不充分。而解決好上述矛盾和問題，歸根到底要提升資本市場的發展品質。

吳清在談到下一階段推動中國資本市場「高質量發展」的重點任務時說，要堅持「穩字當頭」，全力形成並鞏固市場「回穩向好勢頭（態勢）」，堅決落實中央經濟工作會議關於穩住股市的要求，強化境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，加強對資金流向、投資者行為的監測分析，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。

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他說，要會同中國人民銀行等相關方面更好地發揮兩項結構性貨幣政策工具效用，豐富穩市政策工具，做好增量政策儲備。並做好債券市場風險防控，落實好金融支持地方政府化債等政策措施，堅決防範風險疊加共振。

吳清強調，要加強與市場的主動溝通，完善新聞發言人等制度機制，及時回應市場關切。健全「輿論引導」責任制，壓實上市公司、行業機構聲譽管理責任。整治非法薦股等亂象，堅決打擊誤導投資者、侵害投資者財產安全的違規行為。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140203