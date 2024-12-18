浙大教師涉偽造劍橋邀請函 致學生被英拒簽10年

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（中央社台北18日電）中國浙江大學經濟學院教師涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函，導致多名學生被英國拒簽10年，其中包括計畫赴英的留學生。浙江大學經濟學院17日表示，已成立工作專班調查此事，警方也已立案調查。

據深圳報業集團旗下讀特新聞報導，近期中國網友發文揭露，浙江大學經濟學院與英國劍橋大學合作的海外交流計畫中，負責該計畫的浙江大學教師未直接與劍橋大學聯繫，而是透過仲介機構處理簽證事宜，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。

事件引發關注後，參與該計畫的學生遭英國簽證中心拒簽10年，其中包括已向英國學校提交深造申請的學生。

網路流傳的聊天紀錄顯示，一個名為「第五屆博士生聯合論壇 浙大-劍橋」的聊天群組中，一名學生表達對簽證拒簽的不滿，「我已經達到畢業標準，如果因為老師的原因導致10年的簽證被拒簽，我將追究你的責任」。

針對事件後續發展，讀特新聞記者曾於17日致電浙江大學經濟學院、浙江大學校長辦公室、浙江大學黨委學生工作部，多名工作人員均表示不清楚；浙江大學經濟學院王姓黨委書記，也以正在開會為由掛斷電話；浙江大學黨委宣傳部則表明只接受實體採訪，並要求記者採訪前須和浙江省委宣傳部報備。

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浙江大學經濟學院17日發布情況通報表示，學院於6日接到學生報告關於該院赴英國一項聯合論壇活動申請簽證被拒，學院高度重視，第一時間報告學校，立即組成工作專班，深入調查相關情況。目前警方也已受理學院和學生報案，立案開展調查。

報導提到，浙江大學經濟學院官網曾發布「第五屆浙江大學-劍橋大學研究生聯合論壇」相關通知。通知顯示，將選拔優秀在讀研究生參加該交流計畫，時間為2024年12月13日至2024年12月20日。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1131218