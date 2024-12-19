歐盟對俄制裁首納中企 中國商務部：將採必要措施

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（中央社台北19日電）歐盟此前通過第15輪對俄制裁，並首度針對4家供應俄國無人機和微電子零組件的中國企業進行全面性制裁。中國商務部今天表示，要求歐盟立即停止損害中國企業的合法利益，並稱中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

中國商務部今天在官方網站以商務部新聞發言人名義，發布「就歐盟第15輪對俄制裁列單中國企業和個人事答記者問」，針對歐盟16日宣布第15輪對俄制裁方案，首次將中國企業和個人列入「全面制裁」清單一事做出回應。

中國商務部新聞發言人表示，歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第15輪對俄制裁中將部分中國企業和個人列入「全面制裁」清單。中方對此強烈不滿，堅決反對。

該發言人表示，中方一貫反對沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁，歐盟做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成負面影響。

該發言人指出，中方敦促歐盟從維護中歐全面戰略夥伴關係大局、保障全球產業鏈供應鏈穩定出發，立即停止列單中國企業的錯誤做法，停止損害中國企業的合法利益。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

歐盟16日通過第15輪對俄制裁，在新增的84個制裁對象中，首度納入直接供應俄國武器相關產品的中國企業。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131219