比亞迪進軍韓國 韓稱擬向中電動車展開反補貼調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國電動車巨頭比亞迪下月進軍韓國市場之際，韓聯社引述韓國政府官員表示，有鑑於歐盟對中國電動車徵收反補貼稅的經驗，可研究對原產於中國的電動汽車徵收反補貼稅的方案。

韓聯社19日報導，韓國產業通商部人士18日接受媒體採訪時表示，若國內企業等利害關係方提出反補貼調查申請，將根據補貼協議和「關稅法」展開公正透明的調查。

當被問及在比亞迪即將進軍韓國乘用車市場之際，韓國政府是否研討徵稅問題時，該人士說，歐盟對中國電動汽車徵收稅率超過10%的最終反補貼稅，韓國的「關稅法」中也有徵收反補貼稅的條款。

報導表示，該人士還介紹了近期美國和歐盟等主要國家通過徵收關稅應對中國產低價電動汽車流入市場的情況，稱韓國政府也已制定了調查標準程序指南。若有關企業提出反補貼調查申請，產業部貿易委員會可依照指南展開調查。

報導指，有分析認為，在各國紛紛推出措施應對中國低價電動汽車進口的大環境下，韓國政府也展現出可能加強保護國內產業的意志。但也有意見指出，只有在國內企業提出申訴，才可啟動反補貼調查，因此實際進行調查的可能性不大。

報導指，比亞迪韓國公司17日宣布，已經與6家當地經銷商簽約，將於明年1月在韓國正式啟動業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓聯社今年11月報導，比亞迪韓國稱，已完成針對韓國市場推出乘用車品牌的評估，計劃明年初在韓國推出乘用車品牌。目前各地區正進行構建銷售和服務網路、人員招聘、車輛認證、營銷策劃及員工培訓等一系列籌備工作。

報導指，雖然比亞迪韓國尚未透露將在韓國推出的車型，但業界預測可能是小型SUV「ATTO3」（元 PLUS）或中型轎車「SEAL」（海豹）。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131220