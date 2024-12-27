不滿對台軍售 中國制裁7家美國公司

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（中央社台北27日電）美國20日宣布對台軍售與軍援後，中國外交部今天公告，即日起制裁7家美國公司及相關高級管理人員，其中包括專門研發製造無人機的波音子公司Insitu，以及軍火商雷神位於加拿大、澳洲的分公司。

中國外交部官網27日下午3時公告稱，美國近日再次宣布向台灣提供大額武器援助並出售武器，美國「2025年度國防授權法案」包括多項涉中消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

公告顯示，依據中國「反外國制裁法」相關條文規定，中方決定對7家企業及相關高級管理人員採取以下反制措施：一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。自2024年12月27日起施行。

7家被制裁的美國公司是研發製造無人機的波音子公司Insitu、從事儲能研發的哈德遜科技（Hudson Technologies）、海上無人機國防科技公司薩羅尼克（Saronic）、雷神加拿大公司（Raytheon Canada）、雷神澳洲公司（Raytheon Australia）、創新衛星技術公司愛爾康（Aerkomm）以及海底工程和應用技術公司國際海洋工程（Oceaneering International）。

美國國務院20日批准「Link-16終端機升級」與「76快砲座零附件」對台軍售，價值約2.65億美元；白宮並宣布總統拜登批准對台灣提供5.713億美元軍援。

國防部指出，這兩項軍售目的分別為滿足國軍聯戰指管系統升級需求以及強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。至於軍事援助內容，基於台美默契不予評論。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131227