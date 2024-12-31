加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
首頁 / 兩岸

中國將制定全國統一低收入人口認定辦法

2024/12/31 14:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京31日電）中國官方昨天召開全國民政工作會議指出，中國將在2025年制定全國統一的「低收入人口認定辦法」及「低收入家庭經濟狀況核對辦法」，持續健全社會救助體系。目前中國還沒有制定全國通行的低收入人口認定準則。

新華社今天報導，中國民政部還將全面開展「低保邊緣家庭」及「剛性支出困難家庭」的認定工作，同時建立健全民政部門統一認定監測低收入人口、各職能部門協同救助幫扶的體制機制。

報導指出，鑑於當前中國社會救助正在由單一物質救助向「物質+服務」綜合救助模式轉變，中國民政部2025年將研究制定發展服務類社會救助的政策措施，推動完善低收入人口就業救助、產業幫扶等發展型政策舉措。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前中國還沒有制定全國通行的低收入人口認定準則，而是由地方政府各自依當地標準認定，包括從收入低於當地最低生活保障標準、低保邊緣人口與「支出型困難」等幾項準則判定，以致各地標準不一。

中國民政部5月間曾表示，當時全國31個省區中，已有19個推出低收入人口監測配套文件或落實措施。今年第1季，中國全國低收入人口動態監測平台監測對象，已達8015萬人。（編輯：呂佳蓉）1131231

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：