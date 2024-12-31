符合設定目標 習近平：預計2024年GDP成長5%左右

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中共總書記習近平今天在全國政協舉行的新年茶話會上表示，預計今年經濟成長5%左右。這個數字符合今年中國兩會期間官方設定的經濟成長目標。

中國官媒央視新聞報導，中國人民政治協商會議全國委員會上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會，習近平發表講話。

習近平指出，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。一年來，面對國內外形勢帶來的挑戰，「我們沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務」，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

他又形容，一年來的發展歷程「很不平凡」、「成績令人鼓舞」。經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展，預計全年國內生產毛額增長5%左右。

習近平細數今年的工作，包含召開20屆三中全會，重點領域風險化解有序有效，民生保障紮實有力，就業、物價保持穩定。中共建政75年、全國人民代表大會成立70年、中國人民政治協商會議成立75年、澳門主權移交25年，民主法治建設、「一國兩制」實踐和「祖國統一大業穩步前進」。深入推進中國特色大國外交。展開黨紀學習教育，堅定不移正風肅紀反腐。

展望明年工作，習近平指出，2025年是「十四五」規劃收官之年。要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

報導說，習近平之外，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等中共黨和國家領導人與各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及北京各族各界人士代表出席。茶話會由王滬寧主持。

據央視報導，習近平將於今晚7時透過中央廣播電視總台與網路頻道，發表2025年新年賀詞。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131231