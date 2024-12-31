習近平蒲亭互致新年賀電 稱願保持密切交往

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（中央社台北31日電）中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭互致新年賀電。雙方細數今年習蒲兩人會面3次，「中俄關係愈加成熟穩定」，並指願保持密切交往。

新華社報導，習近平說，面對加速演進的百年變局和動盪不安的國際形勢，中俄兩國始終沿著不結盟、不對抗、不針對第三方的正確道路攜手前行。過去一年，雙方三度會晤，通過電話、信函等多種方式保持溝通，針對雙邊關係和共同關心的重大國際地區問題坦誠交流，達成廣泛共識。

習近平說，在戰略引領下，中俄政治互信和戰略協作不斷向更高水平邁進。相信中俄各領域合作也將不斷迎來新的發展機遇。

習近平並指，願與蒲亭（Vladimir Putin）繼續保持密切交往。

根據中方的訊息，蒲亭向習近平表示，展望新的一年，願與習近平繼續保持密切工作聯繫，共同推動雙邊關係及各領域合作不斷發展。

同時，中國國務院總理李強也與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）互致新年賀電。李強表示，願推動雙邊關係持續健康穩定發展；米舒斯京也說，俄方願與中方繼續保持高度互信的建設性交流，相信雙方達成的共識將有助於推動雙邊合作邁向更高水平。

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）日前引述莫斯科駐北京大使莫古洛夫（Igor Morgulov）的話報導，習近平將於2025年訪問俄羅斯。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131231