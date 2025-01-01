比亞迪2024成長41% 純電動車銷量難超越特斯拉

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（中央社台北1日電）中國汽車龍頭比亞迪今天公布，2024年銷量達427.2萬輛，大幅成長41%，再創歷史新高。其中，純電動汽車銷量176.4萬輛，雖然持續成長進逼，預計仍難超越特斯拉躍為純電車龍頭。

綜合財經陸媒報導，特斯拉將在2日公布2024年第4季銷量，專業機構多預估在51至51.5萬輛，2024年銷量約在180萬輛，可能出現負成長。

比亞迪在元旦公布2024年12月產銷快報顯示，當月新能源汽車銷量達51萬4809輛，比上一年同期大增 50.95%，也比上月成長1.58%。

此外，比亞迪2024全年新能源汽車銷量達427萬2145輛，大幅成長41.26%，再創歷史新高，主要是因為插電式混合動力車（PHEV）銷量暴增。

快報顯示，比亞迪插電式混合動力車2024年銷量達248萬5378輛，比2023年銷量暴增72.83%。

相形之下，比亞迪純電動車（BEV）2024年銷量為176萬4992輛，僅比2023年成長12.08%。不過純電車去年在全球市場首現衰退，相比競爭對手，比亞迪這個數據已屬突出，更進一步威脅特斯拉的純電車龍頭寶座。

特斯拉2023全年交付180萬8581萬輛車，年增38%。不過2024年前3季交付129.4萬輛，衰退2.3%。

特斯拉2024年第4季必須端出至少51萬4925輛的成績單，才能突破2023年銷量。也因此，特斯拉主力車型Model Y在上一季持續降價衝銷量。

據報導，特斯拉預計將在2日公布2024年第4季交付量，專業機構多預估約在51萬至51.5萬輛之間，並預估特斯拉2024年交付量約為180萬輛，與2023年持平，但也有可能出現衰退。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1140101