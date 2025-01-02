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人類命運共同體研究中心揭碑 王毅稱習近平重大原創

2025/1/2 19:52
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（中央社台北2日電）中共總書記習近平2013年上台後提出「人類命運共同體」的主張，此後中國致力將這個名詞寫入國際組織的文件，今天還在北京舉行「人類命運共同體研究中心」揭牌儀式。

新華社報導，中國外交部長王毅2日為人類命運共同體研究中心揭牌並致辭。

王毅說，「構建人類命運共同體是習近平提出的重大原創性思想，是習近平外交思想的核心理念」，是對「建設一個什麼樣的世界、如何建設這個世界」給出的中國答案，「具有寶貴理論價值、重大時代意義和深遠世界影響」。

他宣稱，目前已有數十個國家和地區和中國一起，建設起「不同形式的命運共同體」；構建人類命運共同體已寫入聯大決議和多邊文件，「推動人類社會巨輪駛向和平、安全、繁榮、進步的光明前景」。

據報導，人類命運共同體研究中心由外交學院主建，旨在深化人類命運共同體的學術研究、資政建言、宣傳宣介和人才培養，為推動構建人類命運共同體提供理論、政策、話語和人才支持，「更好服務中國特色大國外交」。

央視新聞報導，2013年3月，習近平在俄羅斯莫斯科國際關係學院發表演講，首次面向世界提出人類命運共同體理念。此後中方官員便致力讓此概念被國際社會接受和使用。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140102

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