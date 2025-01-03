疫後復甦不如預期 中共黨刊重申「東升西降」論

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（中央社台北3日電）中國疫後經濟復甦不如預期，以及美國總統當選人川普將入主白宮之際，2025年元旦出版的中共黨刊「求是」雜誌發表中共總書記習近平講話的文章，重申「東升西降」論調。

求是雜誌在2025年元旦出版的刊物刊登2023年2月7日習近平在省部級主要領導幹部學習班的講話，名稱為「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」，展現中國對「東升西降」仍有高度自信。

文章指出，「中國式現代化的初步成功實踐和取得的顯著成就，新時代以來『東升西降』、『中治西亂』的鮮明對比，使廣大發展中國家看到了新的希望，有了新的選擇」。

文章又稱，中國無意也沒有輸出中國式現代化、「中國模式」，但中國式現代化為廣大發展中國家獨立自主邁向現代化樹立了典範，「必然會為一些發展中國家所借鑒」。

文章並批評，西方現代化的最大弊端，就是以資本為中心而不是以人民為中心，追求資本利益最大化而不是服務絕大多數人的利益，導致貧富差距大、兩極分化嚴重。今天，西方國家日漸陷入困境，一個重要原因就是無法遏制資本貪婪的本性，無法解決物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。西方國家的現代化，充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡，給廣大發展中國家帶來深重苦難。

文章指出，推動中國式現代化必須敢於鬥爭。面對圍堵、遏制、打壓，「我們應理直氣壯地進行鬥爭」，並指要講究鬥爭策略，原則問題不讓步。

星島日報報導指出，「東升西降」是習近平2021年提出的論斷，當時中國已基本控制疫情，且經濟增長8.1%，而美國深陷疫情和通膨。不過，隨著中國疫後復甦緩慢，也有聲音質疑這一論斷。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140103