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中國外交部：人類命運共同體研究中心將培養人才

2025/1/3 17:59
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（中央社記者邱國強北京3日電）針對中國昨天在北京正式成立「人類命運共同體研究中心」，中國外交部發言人毛寧今天說，這座中心將深化學術研究、宣傳宣介和人才培養，為推動「構建人類命運共同體」提供理論、政策、話語和人才支持。

中國外交部下午主持例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答媒體詢問時，作上述表示。

毛寧說，構建「人類命運共同體」是中國國家主席習近平提出的重大原創性思想，是「習近平外交思想」的核心理念，是對「建設一個什麼樣的世界，如何建設這個世界」這一時代課題，給出的「中國答案」。

她引述中國外交部長王毅昨天在「人類命運共同體研究中心」掛牌儀式上的致辭宣稱，「人類命運共同體」理念「彰顯了中國共產黨的初心使命，弘揚了中華文化的優良傳統，展現了科學理論的思想偉力，闡明了百年變局的中國主張」。

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毛寧聲稱，這一理念源自中國「造福世界」，已經「從倡議變成共識，從願景成為實踐」，正在推動世界面貌發生「積極而深刻的變化」，日益成為「具有重大世界性標誌意義的最重要公共產品」。

「人類命運共同體」是習近平2013年就任中國國家主席第一年提出的外交主張，此後成為中國對外不斷宣揚、外交官莫不朗朗上口的名詞。而「人類命運共同體研究中心」即由中國外交部轄下的外交學院設置。（編輯：謝怡璇）1140103

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