中國宣傳部長會議 蔡奇：強化經濟宣傳和預期引導

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（中央社台北5日電）中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席中國全國宣傳部長會議時強調，要強化經濟宣傳和預期引導，並提高輿情應對能力。

據新華社報導，中國全國宣傳部長會議3日至4日在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議時表示，「習近平文化思想」這一重要思想系統回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義文化、怎樣堅持和發展中國特色社會主義文化的重大課題，是做好新時代宣傳思想文化工作的科學指南和根本遵循。

蔡奇強調，要堅持正確輿論導向，強化經濟宣傳和預期引導，提高輿情應對能力，營造團結奮進的主流輿論；要提升文化服務和文化產品供給能力，激發文藝創作生產活力，推進文化遺產系統性保護，推動旅遊業高品質發展；要推動理想信念教育常態化制度化，加強和改進思想政治工作。

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蔡奇提到，要「講好中國故事」，拓展文明交流互鑒廣度深度；要堅持和加強黨的全面領導，落實意識形態工作責任制，加強隊伍和作風建設，不斷開創宣傳思想文化工作新局面。

中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊強調，要提高經濟宣傳和輿論引導水平，全面落實文化體制機制改革任務，增強思想政治工作實效性，加強文化遺產系統性保護，推進城市文明建設和文明鄉風建設，構建中國哲學社會科學自主知識體系，切實提升國際傳播效能。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140105