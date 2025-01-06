加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
首頁 / 兩岸

人民幣走低 中國央行釋穩匯率訊號

2025/1/6 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）美元強勢升值下，近期在岸及離岸人民幣兌美元匯率走低。中國人民銀行（央行）主管媒體金融時報今天發表文章，指人民銀行於去年第4季例會關於匯率的表述較之前出現明顯變化，傳達了更明確、更強勢的穩匯率訊號。

金融時報今天發表文章指出，人行貨幣政策委員會2024年第4季例會新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，指出「增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。

文章指出，相較於2024年第3季例會的表述，人民銀行第4季例會新聞稿刪除了「增強匯率彈性」的表述，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險」，恢復此前「三個堅決」的表述，傳達更明確、強勢的穩匯率訊號。

文章表示，這表達了人民銀行維護人民幣匯率穩定的堅定決心，這也是判斷未來匯率政策取向的重要依據，有利於穩定外匯市場預期。

文章表示，過去人民幣匯率多輪升貶值的經驗表明，人民銀行有充足的工具箱、豐富的經驗應對人民幣匯率貶值，有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

在美元強勢下，今早在岸人民幣及離岸人民幣兌美元一度跌破7.35關口。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140106

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：