應對川普2.0風險 中國減持美債增持黃金

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（中央社記者廖文綺上海6日電）外媒報導，截至2024年10月，中國的美國國債持倉為2009年以來最低，同時中國央行的黃金儲量升至2016年以來新高。專家分析時間點指出，中國是為未來中美戰略對抗的風險做準備。

BBC中文網今日報導，根據美國財政部發布的國際資本流動報告（TIC）數據顯示，中國持有美國國債的歷史最高點出現在2013年11月，當時的持有量達到了1兆3167億美元。在川普第一任期的貿易戰期間，中國開始減持美債，2019年4月，持倉降至1兆1130億美元。

後續5年，中國以每月幾十億美元的小規模出售美債，到2024年10月，降至7601億美元，成為過去15年來的最低點。對比2013的最高點，中國目前持有的美債減少了超過40%。

報導引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，在2022年至2024年中國加強賣出美債，顯示中國意圖減少對美國國債市場風險的直接暴露。他並指出，自俄烏戰爭爆發以來，西方對俄羅斯實施的金融制裁可能使中國意識到其海外金融資產的安全性問題。

隨著中國的減持，美國國債海外最大債主讓位給日本（持有1.1兆美元），與第三名的英國（持有7162億美元）相差無幾。

報導指出，同時，中國央行的黃金儲備量持續增加。在2022年前10個月，黃金儲備一直不變，維持1948噸，直到疫情解封後的11月開始陸續增持。2023年全年，中國央行黃金儲備陸續增持到2237噸；截至2024年12月又增持到2271噸。這是自2016年以來的最高水平。

這意味著，中國央行在過去24個月，陸續增加了16.6%的黃金儲備。

報導又指出，有機構研究認為，中國央行還通過隱形購買的方式增加儲量。根據英國海關的數據，2024年5月，中國央行購買了53噸黃金，但這些交易在統計上被標記為「非貨幣」黃金，因此不被視為中央銀行的直接購買。

徐天辰分析這「完全有可能」，此舉可以避免在市場上推高黃金價格，以相對穩定的速度增加黃金儲備。也可以避免使其外匯管理變得過於「可預測」。徐天辰認為，中國在俄烏戰爭爆發後努力分散儲備資產，而增加黃金儲備也是為此所做的努力。

至於中國減持美債的戰略因素，中國社會科學院學部委員余永定曾在公開場合發言稱，中國有序減持美債是必要的。他強調，這種減持不是簡單的拋售，而是基於對美國海外淨負債不斷惡化和「美元武器化」風險的考慮。

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徐天辰則指出，減持美債除了出於中國自身的安全考慮，也對美國國債市場構成了一定的脆弱性。計量經濟學家的研究發現，當中國出售美債時，對其收益率會產生幾基點的影響，尤其是在拋售超出市場預期時。

報導指出，中國增加黃金儲備的時機值得注意，中國在川普當選前6個月「按兵不動」，當選後一個月開始增加購買黃金。因此財經網站「外匯帝國」（FXEmpire）市場分析師澤諾夫（Vladimir Zernov）指出，川普當選可能引發的貿易衝突風險，是中國央行恢復黃金購買的重要因素。（編輯：陳鎧妤）1140106