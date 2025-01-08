經濟不振房地產市場低迷 中國法拍屋數量持續上升

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（中央社台北8日電）中國去年房地產市場全年呈現低迷、大環境經濟不佳，房屋抵押無法贖回、貸款拖欠問題日益嚴重，進而使法拍屋的數量明顯增加。據統計，去年法拍住宅共37萬戶，若加計廠房、商辦等不動產，法拍數達76.8萬件。

路透社報導，中國房地產研究機構中指研究院7日發布報告指出，2024年中國法拍屋的數量較2023年有所增加，顯示人們對中國房地產市場低迷和經濟成長不平衡，以及房屋抵押貸款拖欠問題的擔憂日益嚴重。

這份報告顯示，2024年中國的法拍住宅房源交易數量為37萬戶，較2023年的36.4萬戶多。其中售出總數為11.7萬戶，交易總金額為人民幣1636億元（下同，約新台幣7362億元），年減1.9%。若加計商業和工業用地、土地、車庫和停車位等不動產類型，法拍量總計76.8萬件，成交17.6萬件，總成交額3308億元，較2023年減少6.7%。

進一步分析成功售出的住宅分布，大部分都在三、四線城市，共6萬3871戶。二線城市有4萬5997戶、一線城市有6994戶。

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中指研究院的報告也顯示，2024年全年各類法拍屋累計拍賣次數較2023年大幅增加。2023年拍賣次數為111萬次，2024年增加至139.1萬次，增幅約25.2%。同時，法拍屋的數量自2020年以來逐漸上升，這種漲勢在2024年持續維持。

報導指出，自2021年以來，中國監管機構針對房地產企業發起的強力監管造就了這場房地產市場危機，吞噬了消費者大量的家庭財富。中國的政策決策者卻樂觀認為，近期推出的寬鬆財政和貨幣政策將能扭轉房地產市場下滑的走勢，但許多專家對此表示懷疑，「房地產市場低迷拖累了中國整個經濟，這是中國經濟在疫情結束後全面衰退的主要原因之一」。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140108