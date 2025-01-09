中國駐聯合國代表：反對疆獨擔任敘利亞軍隊高官

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（中央社記者邱國強北京9日電）中國常駐聯合國代表傅聰8日發言時說，敘利亞軍隊近日向包括疆獨組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」（前為「東伊運」）領導人在內的「外國恐怖作戰分子」授予高職，中國呼籲敘利亞防止任何恐怖勢力，利用敘國領土威脅別國安全。

據中國常駐聯合國代表團官網發布內容，聯合國安理會美東時間8日舉行敘利亞問題公開會，傅聰在發言時說，當前敘利亞局勢正處於關鍵階段，面臨艱巨挑戰。國際社會應加強團結，協調行動，支持和幫助敘利亞實現穩定和發展。

傅聰表示，國際社會要確實尊重敘利亞走「符合本國國情發展道路」的權利，讓敘利亞人民以自主自願的方式決定國家未來。中方期待敘利亞各派從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容的政治解決進程，中方支持聯合國在這一過程中發揮更大作用。

他話鋒一轉說，無論敘利亞國內局勢如何發展，對恐怖主義「零容忍」的底線不能改變。安理會近期就敘利亞局勢發表談話，明確各國應打擊安理會列名的所有恐怖組織，拒絕為恐怖分子提供庇護。

傅聰提到，據報導，敘利亞軍隊近日向多名「外國恐怖作戰分子」授予高級職位，其中包括安理會列名的恐怖組織「突厥伊斯蘭黨」也就是「東伊運」的頭目，中方對此表示嚴重關切。

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他說，中方呼籲敘利亞履行反恐義務，防止任何恐怖勢力利用敘國領土威脅別國安全。

傅聰說，中方對敘利亞「長期奉行友好合作政策，從不干涉敘利亞內政」。中方願與國際社會一道，繼續為推動敘利亞實現平穩過渡、逐步走上和平發展之路作出努力。（編輯：吳柏緯）1140109