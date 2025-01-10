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美媒：中國汽車產能過剩 行業面臨洗牌挑戰

2025/1/10 16:33
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（中央社台北10日電）華爾街日報報導，中國汽車面臨產能過剩困境，2024年有23個電動汽車品牌退出市場或被整合到其他品牌。不少中國本土品牌進軍海外求生存，但面臨歐美關稅貿易壁壘，車企「出海」越趨困難，行業恐面臨洗牌挑戰。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）9日公布，2024年中國乘用車總銷量增長5.5%，達到2290萬輛。華爾街日報報導說，這一需求遠低於車企已有產能，中國多家車企為求生存選擇降價並進軍海外，更有中國車企預估2025年新能源車價格戰恐愈趨激烈。

電動汽車製造商小鵬汽車董事長何小鵬在2024年末的內部信寫道，雖然新能源汽車滲透率有望持續走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭，2025至2027年是汽車行業的淘汰賽階段。「2025年的市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。」

蔚來汽車董事長李斌去年底也曾表示，汽車行業已進入「最激烈、最殘酷的階段」。

報導提到，中國汽車產能過剩，導致全球汽車市場進入洗牌階段。外資品牌如美國的通用汽車（General Motors）、德國福斯汽車（Volkswagen）、日本豐田（Toyota）在中國的市佔率遭中國本土品牌蠶食。

根據乘聯分會數據，2024年中國本土品牌市占率61%，比前一年增長8.6個百分點。

除了外國品牌生存空間遭擠壓，中國本土品牌也面臨重新洗牌挑戰。全球顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）董事總經理戴加輝（Stephen Dyer）表示，2024年有23個電動汽車品牌退出中國市場或被整合到其他品牌中，同時有十幾個新品牌進入市場。2024年中國汽車製造商的產能利用率估計只有50%左右。

汽車行業數據預測公司AutoForecast Solutions（AFS）負責全球汽車產量和銷量預測的菲爾拉尼（Sam Fiorani）表示，通用汽車在中國有6家工廠，但其實已不需要那麼多；該公司上個月表示，由於中國業務疲軟，預計將計入超過50億美元的非現金支出。

報導指出，這類洗牌現象是中國產業政策的常見結果。中央和地方政府首先透過補貼和政策支持鼓勵行業，但產業一旦發展到臨界規模，就會出現達爾文式的淘汰競爭，這樣的狀況也出現在太陽能板和風力發電機行業。

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不少中國車企為消化產能將目光投向海外，但由於貿易壁壘不斷升高，「出海」變得越來越難。歐盟去年10月對中國製造的電動汽車開徵最高45%的關稅，拜登政府去年也對中國電動汽車徵收100%的關稅。

乘聯分會數據顯示，中國電動汽車出口仍在增長，但最近幾個月增速放緩。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140110

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