自公兩黨幹事長訪中之際 中國宣布共軍代表團將訪日

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（中央社台北13日電）日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁今天率日本執政黨代表團赴中。中國國防部今天宣布，共軍東部戰區代表團將於1月中旬訪日。

中國國防部官網今天下午發布消息指出，經雙方商定，共軍東部戰區代表團將於1月中旬訪問日本。代表團將會見日本防衛省、自衛隊統合幕僚監部領導，參訪有關軍事單位。此訪有助於增進雙方理解互信，促進中日防務交流。

在此之前，日本自衛隊代表團在2024年11月26日至12月4日訪問中國，參加「日中佐官級交流活動」，由海上幕僚監部1等海佐（相當於海軍司令部上校）長岡善成擔任團長，共13人，行程包含造訪北京與天津等地的軍事設施。

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「日中佐官級交流活動」是自2001年開始，日本自衛隊與共軍間幹部交流參訪活動，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，相隔5年，2024年5月共軍代表團再度訪問日本。

日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁今天率代表團訪中至15日，期間將與中國共同重啟已中斷6年的中日執政黨交流機制。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140113