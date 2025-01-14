西藏大地震後 13日晚間發生連兩餘震規模5左右

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（中央社台北14日電）中國西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，之後餘震不斷。昨天晚間8時57分、58分，當地先後發生規模4.9、規模5餘震，震感強烈。

據人民日報報導，據西藏自治區地震局介紹，這是7日西藏定日縣6.8級地震後最強的餘震。定日縣縣長紮西頓珠介紹，這兩次餘震發生後，第一時間與震中所在鄉村聯繫，暫無人員傷亡報告，詳細情況正在排查中。

據中國地震台網正式測定，13日晚間8時57分在西藏日喀則市定日縣發生規模4.9地震，震源深度10公里，震中位於北緯28.42度，東經87.50度。13日晚間8時58分在西藏日喀則市定日縣發生規模5地震，震源深度10公里，震中位於北緯28.45度，東經87.52度。

在上述兩次地震後，13日晚間9時14分，又發生規模3.1地震，震源深度同為10公里。

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根據人民日報描述，在距離震中約45公里的定日縣委黨校先後感受到兩次震感明顯的地震。

針對後續仍存在餘震發生風險，為防止次生災害發生，自治區公路養護單位將於14日再次對地震影響區域公路基礎設施受損情況進行排查。報導指出，經核實，當地電網運行正常。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140114