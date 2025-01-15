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反制對台軍售 中國連兩日將美企列不可靠實體清單

2025/1/15 22:00（1/15 22:05 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社台北15日電）為反制美國對台軍售，中國商務部今晚公告，將4家美國軍工企業列入「不可靠實體清單」，即日起實施制裁措施。這4家美企此前參與對台軍售攻擊型無人機。

繼昨天以參與對台軍售為由，將7家美企列入不可靠實體清單，中國商務部官網今晚再度公告，將4家美企列入不可靠實體清單。

這4家美企是環太平洋防務公司（Pacific Rim Defense）、AEVEX航太公司（AEVEX Aerospace）、LKD航太公司（LKD Aerospace）、頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）。

公告說，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

不過，這4家美企及高管早在半年前就遭到中國制裁。

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美國2024年6月18日宣布出售台灣彈簧刀300（Switchblade 300）及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機，總價3億6020萬美元。

中國外交部官網2024年7月12日晚上發布「關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，對這4家美企及高管採取凍結在中國境內資產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。（編輯：楊昇儒）1140115

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