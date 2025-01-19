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農民工上門討薪 廈門國企動用水槍驅趕

2025/1/19 16:52
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（中央社台北19日電）春節將至，多名農民工近日到福建廈門象嶼集團討薪，卻遭到該集團人員以「消防演練」為藉口，出動高壓水槍驅趕，有人因此受傷。消息傳出後，引發中國大陸網友痛批。象嶼集團是廈門國有企業，近日陷入財務困境。

據陸媒奔流新聞，14日有網友發布影片爆料，在廈門象嶼集團大門口討薪時被集團工作人員組織「消防演練」用水槍驅趕，導致自己受傷。

影片發布者說，14日在廈門象嶼集團新總部大樓門口發生多起農民工討要薪資的事情。「我也是其中一員，象嶼集團一位負責人出來安排消防演練來逼走農民工兄弟，我在現場拍視頻。被象嶼集團的那個負責人用消防水槍噴了全身的水，醫院出具的報告是我肋骨輕微變形。」

多支網路影片顯示，數名身穿消防服的男子手持高壓水槍向外噴水，還朝著一名男子噴水；在場農民工四處走避，其中一名在現場拍攝蒐證的農民工被噴得全身濕透。

一名農民工說，象嶼集團拖欠承包建築公司的錢，建築公司沒錢給工人們發薪水。自己一共被欠人民幣10幾萬的工錢，斷斷續續兩三年了，一直拖著不給。馬上要過年了，他們一些工人就盯著承包公司來要錢，遭到了驅趕。

這農民工說，警察來協調後，他們坐在集團大門口，就被該集團派人用高壓水槍驅趕。

影片流出後，一度登上中國社群熱搜榜，引發大陸網友痛批，欠薪本來就違法，國家企業竟對討薪農民工動用暴力，呼籲追究嚴懲。

不過至截稿，這起事件未傳出進一步發展。

公開資料顯示，廈門象嶼集團是廈門市國有企業，旗下擁有投資企業500餘家，是上市公司廈門象嶼的控股股東，2023年營收人民幣4904.98億元（下同，約新台幣2.2兆元），員工超過3萬3000人，是以供應鏈為核心的綜合性投資控股集團，不過現在傳出財務危機。

據搜狐網，廈門象嶼集團近日一則公告引起廣泛討論，該公司2024年累計新增借款已高達187.66億元，超過2023年淨資產的20%，達到了21.45%。

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根據公告，象嶼集團截至2023年的淨資產為874.9億元，而借款高達1143.11億元。進入2024年後，借款餘額迅速增加至1330.77億元。

報導指出，象嶼集團旗下的上市公司廈門象嶼，2024 年前3季營收2977億元，年減19.24%；淨利潤8.9億元，大幅下滑24.67%。公司負債總額高達910億元，資產負債率達71%，資金流動性和債務償還能力都承受著巨大考驗。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140119

#廈門
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