加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TIME川普就職專刊封面 一手掃空桌面凸顯變革影響力
首頁 / 兩岸
總預算案
新聞專題
總預算案2/202
首頁 / 兩岸

年度預算遭大幅刪減 陸委會：深表遺憾

2025/1/20 19:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北20日電）立法院於今天審議114年度中央政府總預算案，通過刪減陸委會114年度的部分預算，陸委會對此表示遺憾。

陸委會晚間發布新聞稿，就年度預算被刪除一事做出回應。

陸委會指出，在野黨團提案刪減與凍結陸委會114年度預算，共計刪減經費新台幣1億3千餘萬元，另凍結近1億元；扣除人事法定預算，刪減幅度占陸委會預算高達21%，為近年之最，相較去年預算被刪減數更大幅增加近6倍之多，勢將對相關業務推展量能造成影響，對此深表遺憾。

google news透過 Google News追蹤中央社

陸委會說明，今年度預算歲出編列10億3918萬6000元，內政委員會審查時已大幅刪減3200萬，並凍結一定比例預算。

陸委會重申，面對中共近年來加大對台灣脅迫統戰，陸委會業務攸關整體情勢判斷與應處，相關經費編列均有必要性，中共對台統戰經費幾無上限，陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力，只能勉力撙節，盡最大努力確保台灣利益。（編輯：張淑伶）1140120

總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
90%黨產處理業務預算遭刪 黨產會：毀滅性打擊
27
更多編輯台推薦新聞：