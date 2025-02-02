加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球賽最強日文翻譯 李淑芳：口譯時間壓力大 最怕教練上場抗議
首頁 / 兩岸

經濟差搶開工 中國公路火車湧現春節提早返程人潮

2025/2/2 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國春節假期剛過一半，各地火車、高速公路已湧現提早趕回工作崗位的人潮車龍，除了為避開今、明兩天的返程高峰，也有人直言因為經濟不好而想早點開工。

中國今年春節假期自1月28日（除夕）放到2月4日。綜合香港明報、陸媒第一財經報導，回湖北老家過年的曾燕和先生在距離家鄉1100公里的深圳坪山打工，為了避開初五、初六的返程高峰，兩人決定昨天大年初四就出發。

許多在珠三角地區的基層勞工也選擇提早返程。有廣州財經部落客直言，今年春節返程潮提前在大年初三就浮現，國道、高速公路開始塞車。

他認為，基層勞工者提前回到工作崗位，是因為真的沒錢，要抓緊時間出去打工掙錢；一些網友也說今年有些不一樣，「年初二開始就沒聽到煙花，昨天開始很多已經返工了」、「今年很多店初三都營業了，之前都是初六」。

據中國鐵路武漢局集團，昨天外出務工人員集中出行，到4日春節假期最後一天，武鐵客流每天以10萬人次的增幅快速攀升。截至昨天，未來幾天由武漢前往北京、上海、廣州等城市的車票已所剩無幾；武鐵昨天加開92列臨時旅客列車。

廣鐵集團也表示，1月31日（初三）起探親、旅遊、務工等出行需求持續升溫，今天開始返程客流預計將呈大幅提升趨勢，4日為最高峰。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國國家鐵路集團通報，全國鐵路昨天估計發送旅客1330萬人次，安排加開旅客列車791列。此外，湖南通往廣東的高速公路昨天也出現塞車，杭徽高速、杭新景高速的杭州方向也出現緩行。

另據中國交通運輸部數字，中國全國跨區域人員流動量昨天預計達3.08億人次，其中公路流動量2.9億人次、民航客運量238萬人次。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140202

#中國
#中國交通運輸部
#廣州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：