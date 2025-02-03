吳豊山盼台商扮演橋梁 傳達兩岸和平心聲

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）海基會今天舉行「2025大陸台商春節活動」，約有380名台商共襄盛舉。海基會董事長吳豊山表示希望兩岸對等交流、台海和平穩定，盼台商能扮演橋梁，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平、兩岸共榮的心聲。

「2025大陸台商春節活動」今天上午登場，海基會董事長吳豊山出席並致詞。

吳豊山表示，目前正式向政府登記的兩岸交流團體，多達700多個。這些民間團體，有的是縣市性、有的是全國性，而且推動交流的項目從文化、觀光、環保，到醫療、養生、種花養蘭、溫馨家園，可以說琳瑯滿目。

這些民間團體雖然各有想法，各有背景，不過整體而言，排斥機艦擾台，排斥統戰分化，希望兩岸對等交流，希望台海和平穩定，在台灣是人同此心，心同此理。

他說，在中國大陸的台商平日在兩岸之間來來去去，如果能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋梁。要拜託大家，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲。

至於在中國大陸以外的台商，同樣也要拜託大家，告訴駐在國的朝野，「台灣人民愛好和平，而且一直與人為善」。

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吳豊山說，過去兩個多月，在海基會接待了一些台商團體的領導人，其中不少人表示，「台灣內部現在好像很混亂，並表達憂心」。今天利用這個難得的機會向大家報告，「中華民國是個民主國家，民主政治本來就是吵吵鬧鬧的政治，但是只要亂中有序，國家就會在吵吵鬧鬧中不斷改善，不斷進步。」

他說，幾十年來，台灣都是在吵吵開鬧、政黨攻防、眾聲喧嘩中持續改革進步，並且榮耀地成為全球前段班的國家。（編輯：周慧盈）1140203