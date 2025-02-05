陸客踩線團申請來台 學者贊同觀光小兩會先討論

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（中央社記者余曉涵台北5日電）中國福建、上海旅遊踩線團已向台灣申請來台考察，但陸委會及觀光署都認為要循觀光小兩會討論後再進行，目前台旅會持續接洽海旅會，學者認為，先透過小兩會溝通是有其必要性。

中國大陸國台辦1月24日證實，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請。陸委會回應，踩線團來台等事宜先循觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）討論後再進行。

交通部觀光署長周永暉日前也呼籲，雙方應先透過觀光小兩會即時交流。至於是否影響2月10日的踩線團，他表示，還是要樂觀看待，新的一年希望有正向發展。

不便具名的人士今天透露，台旅會將持續接洽海旅會討論相關團體旅遊安全等事宜。

外界擔心踩線團將因此卡關，旅行業界呼籲不要堅持小兩會協商；但國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨接受中央社記者訪問表示，透過小兩會協商是有其必要性。

劉喜臨指出，不論台灣民間或政府，基本上都是歡迎陸客，這個無庸置疑，從觀光產業發展的條件來看，中國是可以作為基本盤的市場，只要有穩定客源，台灣觀光品質就會提升，現在不少民眾認為台灣旅遊品質不好，這就是「雞生蛋蛋生雞」的問題。

劉喜臨說，歡迎陸客，但希望不要過量，像目前日本就有過度觀光的現象。

劉喜臨指出，兩岸旅遊有其特殊性，與其他旅遊市場不同，陸客來台是雙證旅遊型態，必須在中國拿到赴台證後，也要拿到台灣發的入台證才能到台灣旅遊，因此小兩會的持續溝通就非常重要。

劉喜臨認為，兩岸溝通方面，小兩會的工作很單純但也很重要，他指出，小兩會要負責協調溝通跟服務，陸客在台灣有相關問題是找海旅會協助，台灣旅客在中國有相關問題則是台旅會出面協助。

「觀光尋求幸福快樂，旅遊安全跟獲得體驗就很重要」劉喜臨說，過去兩岸旅遊發生問題時，都是透過小兩會協商溝通處理，有事情發生不會互相指責，而是處理完善後，再討論是否在法規及制度上有修正空間，因此小兩會扮演的角色非常明確。

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劉喜臨說，業者希望雙方可以穩定交流，不要犧牲觀光產業，不要說斷就斷，但利益可以共享，重要的是陸客來台井然有序，這是雙方都有的共識，中國也不希望陸客來台會有負面效應，讓台灣民眾對陸客觀感不好，要怎麼處理，這些都必須透過小兩會溝通。

劉喜臨強調，以過去經驗來看，透過小兩會協商後對方都有利，也不是新的程序，因此透過小兩會溝通是非常重要的事。（編輯：陳清芳）1140205